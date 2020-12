L’Australia brucia: in fiamme il 40% dell’isola di Fraser, patrimonio Unesco. Le immagini dall’alto (Di martedì 1 dicembre 2020) Lottano senza tregua i vigili del fuoco australiani per domare un enorme incendio boschivo che ha già distrutto il 40% dell’isola di Fraser, al largo della costa orientale australiana, dichiarata patrimonio mondiale dall’Unesco nel 1992. Sulla più grande isola di sabbia del mondo, le fiamme infuriano da più di sei settimane. Nel frattempo l’ondata di caldo ha colpito il resto della regione, spaventando L’Australia che teme altri possibili incendi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Lottano senza tregua i vigili del fuoco australiani per domare un enorme incendio boschivo che ha già distrutto il 40%di, al largo della costa orientale australiana, dichiaratamondiale dall’nel 1992. Sulla più grande isola di sabbia del mondo, leinfuriano da più di sei settimane. Nel frattempo l’ondata di caldo ha colpito il resto della regione, spaventandoche teme altri possibili incendi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

