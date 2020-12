La terapia intensiva aperta alle visite dei familiari Così le cure diventano più umane

you_trend : ?? #Coronavirus, 01/12/20 • Attualmente positivi: 779.945 • Deceduti: 56.361 (+785) • Dimessi/Guariti: 784.595 (+27… - regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #1dicembre ?? 658 nuovi casi ?? 9801 tamponi ?? 1830 ricoverati (-32 da ieri) ?? 267 te… - repubblica : Pisa, terapia intensiva aperta ai familiari dei pazienti Covid - antobon2 : RT @repubblica: Pisa, terapia intensiva aperta ai familiari dei pazienti Covid - Viola_mg : RT @HubertBrowns: @Vickiegogreen Bisogna che i famigliari/parenti del ricoverato si rivolgano subito ad un avvocato se percepiscono qualcos… -

Ultime Notizie dalla rete : terapia intensiva

LA NAZIONE

Sono 19.350 i nuovi casi di coronavirus accertati tra i circa 182.100 tamponi processati. I morti sono 785. Le persone assistite in terapia intensiva sono 81 in meno rispetto a lunedì e, dopo l’aument ...82); sest’ultima per posti di terapia intensiva e terapia intensiva neonatale (4,41); 98esima per quelli nei reparti di oncologia: 2,83. Migliora invece la dotazione di tomografi assiali ...