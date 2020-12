La straordinaria storia di Rosa Parks | 65 anni dopo il rifiuto che cambiò tutto

Leggi su wired

(Di martedì 1 dicembre 2020) È il primo dicembre 1955 quando, donna afroamericana di 42, sarta di professione, rifiuta di cedere il suo posto a una donna bianca su un autobus a Montgomery, Alabama, come era uso durante glidella segregazione razziale. “Non ero fisicamente stanca, ero stanca di cedere”, scrisse nella sua autobiografia pubblicata nel 1992: quella trasformò nel giro di pochi giorni in un baluardo della lotta non violenta per i diritti civili dei neri afroamericani. L’autista del mezzo chiamò subito le forze dell’ordine per risolvere la faccenda evenne arrestata con l’accusa di condotta impropria. Fu grazie all’intervento dell’avvocato Clifford Durr, vicino alle posizioni della comunità afroamericana, che la donna venne liberata su cauzione. Ma la protesta nel ...