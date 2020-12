La storia mai raccontata di Coco Chanel - (Di martedì 1 dicembre 2020) Roberta Damiata Pubblichiamo, per gentile concessione dell'autrice, un estratto di Coco Chanel. Unica ed inimitabile (Ed. Diarkos) Saumur, Francia 1883. Il sole era al tramonto. Faceva caldo quel 19 agosto quando nacque Gabrielle, una bambina dai capelli scuri e con una tale fame di vita che a memoria d’uomo la suora che la aiutò a venire alla luce non ricordava. Sua madre aveva appena vent’anni ed era spaventata e sola. Vicino a lei non c’era nessuno a tenerle la mano quando i dolori del parto si fecero sentire così forti da impedirle quasi di respirare. «Jeanne, spingi», le gridava una delle monache che erano accorse in suo aiuto. Non avevano fatto in tempo neanche a farla arrivare in una delle stanzette dell’ospizio gestito dalle suore1. La creatura stava quasi per nascere per terra nell’ufficio dell’accettazione. La madre superiora, ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 dicembre 2020) Roberta Damiata Pubblichiamo, per gentile concessione dell'autrice, un estratto di. Unica ed inimitabile (Ed. Diarkos) Saumur, Francia 1883. Il sole era al tramonto. Faceva caldo quel 19 agosto quando nacque Gabrielle, una bambina dai capelli scuri e con una tale fame di vita che a memoria d’uomo la suora che la aiutò a venire alla luce non ricordava. Sua madre aveva appena vent’anni ed era spaventata e sola. Vicino a lei non c’era nessuno a tenerle la mano quando i dolori del parto si fecero sentire così forti da impedirle quasi di respirare. «Jeanne, spingi», le gridava una delle monache che erano accorse in suo aiuto. Non avevano fatto in tempo neanche a farla arrivare in una delle stanzette dell’ospizio gestito dalle suore1. La creatura stava quasi per nascere per terra nell’ufficio dell’accettazione. La madre superiora, ...

AntoVitiello : #Milan, mai nella storia 23 punti nelle prime nove giornate di campionato, nell'era dei tre punti. È salgono a 21… - bncalcio : Niente potrà mai cancellare le pagine di storia del calcio scritte da Diego Armando Maradona ! Riposa in pace etern… - UEFAcom_it : 'La storia più grande è stata quella col Napoli. A quel tempo era il miglior calciatore del mondo. Maradona è anda… - littlemixftlodo : RT @rakyarte: Questi mi mancavano!! i COMPLOTTISTI PURE IN STORIA DELL'ARTE! ASSURDI!!! Raga fatevi una cultura, leggetevi un libro e visi… - carseri : RT @InMonsterland: Non credo si sia mai vista tanta incompetente tracotanza in ogni dove ai vertici di qualsiasi cosa di pubblico interesse… -

