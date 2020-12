La Siciliana – Milano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Siciliana Via Teodosio, 85– 20131 Milano Tel. 02/39664047 Sito Internet: www.laSiciliana.weebly.com Tipologia: bar / pasticceria Prezzi: caffè 1€, cappuccino 1,30€, lieviti 1/1,50€, granita con panna 4€ Giorno di chiusura: Mai OFFERTAConferma di voto per questa pasticceria che, in zona Casoretto, resta un valido indirizzo dove concedersi una pausa golosa. Le specialità da provare in questo locale sono ovviamente quelle della tradizione Siciliana: ottima la granita, sia nei gusti più classici come caffè, pistacchio e mandorla, sia in quelli alla frutta, da provare con la panna consistente, ricca, ma non burrosa. Le cassate, i babà e i cannoli sono sempre disponibili, sia in formato mignon sia tradizionale e, da una certa ora, è possibile anche scegliere tra le tante ghiottonerie della rosticceria ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) LaVia Teodosio, 85– 20131Tel. 02/39664047 Sito Internet: www.la.weebly.com Tipologia: bar / pasticceria Prezzi: caffè 1€, cappuccino 1,30€, lieviti 1/1,50€, granita con panna 4€ Giorno di chiusura: Mai OFFERTAConferma di voto per questa pasticceria che, in zona Casoretto, resta un valido indirizzo dove concedersi una pausa golosa. Le specialità da provare in questo locale sono ovviamente quelle della tradizione: ottima la granita, sia nei gusti più classici come caffè, pistacchio e mandorla, sia in quelli alla frutta, da provare con la panna consistente, ricca, ma non burrosa. Le cassate, i babà e i cannoli sono sempre disponibili, sia in formato mignon sia tradizionale e, da una certa ora, è possibile anche scegliere tra le tante ghiottonerie della rosticceria ...

azzur_farfalla : @giornaledelcibo Io però non sono siciliana, ho origini abruzzesi e vivo a Milano - acidula_ : L'ANNO SCORSO A MILANO IN QUESTO PERIODO NEVICAVA E PER UNA SICILIANA ANDARE A LEZIONE CON LA NEVE È UN'ESPERIENZA… - youarexgolden : @maybeimisslou__ io sono siciliana e odio il mio accento, quando sono stata a Milano non parlavo per paura che mi prendessero in giro AHAHAH - solamenteansia : @sunvlouis Louder, a Napoli anche se non ti conoscono sarebberò capaci di invitarti a pranzo, io sono siciliana e a… - _heronvdale : Milano non è solo il duomo e city life. non è solo nebbia e tutti gli altri stereotipi che continuate a portare ava… -

Ultime Notizie dalla rete : Siciliana Milano Cannoli e altre prelibatezze siciliane per il personale in prima linea contro il Covid IL GIORNO Il Paradiso delle Signore anticipazioni, torna Ludovica: ecco quando

Tremate, tremate le streghe son tornate a…Il Paradiso delle Signore! Scherzi a parte, uno dei personaggi più contestati e discussi sta per fare il suo ritorno nella soap opera di Rai Uno. Ludovica Bra ...

Trasporti, slitta al 18 dicembre la continuità territoriale da Trapani e Comiso

(Teleborsa) – Slittano i voli a basso costo da Trapani e Comiso. Le poche prenotazioni hanno indotto a posticipare l’inizio dei collegamenti al 18 dicembre. Neppure i vantaggi della ...

Tremate, tremate le streghe son tornate a…Il Paradiso delle Signore! Scherzi a parte, uno dei personaggi più contestati e discussi sta per fare il suo ritorno nella soap opera di Rai Uno. Ludovica Bra ...(Teleborsa) – Slittano i voli a basso costo da Trapani e Comiso. Le poche prenotazioni hanno indotto a posticipare l’inizio dei collegamenti al 18 dicembre. Neppure i vantaggi della ...