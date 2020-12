La Scozia garantisce assorbenti gratis, l’Italia invece li considera ancora beni di lusso: “Stop alla tampon tax” (Di martedì 1 dicembre 2020) Pochi giorni fa, in Scozia è stata approvata in via definitiva una legge che la renderà il primo paese al mondo a garantire gli assorbenti gratis a tutti: un risultato arrivato dopo 4 anni di campagna politica sull’argomento e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema. In Italia, la situazione è ben diversa: gli assorbenti sono considerati “beni di lusso“, e sono tassati con l’Iva al 22 per cento (a fronte, ad esempio i rasoi da barba, tassati al 4 per cento). Contro questa tassazione, ritenuta una vera e propria discriminazione economica nei confronti delle donne, sono state lanciate una serie di iniziative negli ultimi anni. L’ultima in ordine di tempo è la campagna promossa da WeWorld, organizzazione italiana indipendente impegnata da 50 anni a garantire i ... Leggi su tpi (Di martedì 1 dicembre 2020) Pochi giorni fa, inè stata approvata in via definitiva una legge che la renderà il primo paese al mondo a garantire glia tutti: un risultato arrivato dopo 4 anni di campagna politica sull’argomento e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema. In Italia, la situazione è ben diversa: glisonoti “di“, e sono tassati con l’Iva al 22 per cento (a fronte, ad esempio i rasoi da barba, tassati al 4 per cento). Contro questa tassazione, ritenuta una vera e propria discriminazione economica nei confronti delle donne, sono state lanciate una serie di iniziative negli ultimi anni. L’ultima in ordine di tempo è la campagna promossa da WeWorld, organizzazione italiana indipendente impegnata da 50 anni a garantire i ...

