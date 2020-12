La ricetta svizzera per tenere le piste aperte Prenotazioni | limiti | distanze e zero rischi

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 1 dicembre 2020) Gian Micalessin Il comprensorio lavora dal 31 ottobre: massimo in mille, funivie al 30% «Non voglio commentare le scelte del vostro governo, ma non capisco perché in Italia sia impossibile sciare. Noi siamo aperti dal 31 ottobre e da allora non c'è stato un problema». Stefan Kern, portavoce del comprensorio di Andermatt nel cuore della- 190 chilometri e due ore di macchina da Milano - mi aspetta in cima al primo tratto del Gemsstock, una funivia che anche in questo inverno di pandemia lavora a pieno ritmo. «Il segreto - mi spiega - non èare, ma organizzarsi. Noi abbiamo fatto un piano, l'abbiamo concordato con il sindaco e l'abbiamo applicato. Le regole sono semplici. E non sono più di cinque. La prima è contingentare le presenze. Fino a quando l'innevamento non ci consentirà di aprire gli altri versanti non porteremo ...