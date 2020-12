La regina Elisabetta pensa già al Giubileo di platino del 2020. L'abdicazione? Mai

Leggi su vanityfair

(Di martedì 1 dicembre 2020) Il verbo «abdicare» non è contemplato nel vocabolario della regina Elisabetta II, almeno non prima del 2022, quando la sovrana più longeva della storia festeggerà i 70 anni di regno. E sebbene manchi ancora più di un anno alle celebrazioni, la macchina organizzativa si è messa in moto proprio in queste ore, in concomitanza con il National Tree Day.