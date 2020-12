La musica più ascoltata su Spotify nel 2020: in Italia il diciottenne tha Supreme batte tutti (Di martedì 1 dicembre 2020) Con 8.3 miliardi di stream il rapper Bad Bunny è l’artista più ascoltato del mondo. Le uniche a svettare tra i colleghi sono Dua Lipa e Tones And I. E nel nostro Paese le ragazze faticano ancora Leggi su lastampa (Di martedì 1 dicembre 2020) Con 8.3 miliardi di stream il rapper Bad Bunny è l’artista più ascoltato del mondo. Le uniche a svettare tra i colleghi sono Dua Lipa e Tones And I. E nel nostro Paese le ragazze faticano ancora

team_world : FINE LINE di HARRY STYLES è nella top 5 degli album più ascoltati NEL MONDO su Spotify nel 2020. Qui trovate tutt… - CremoniniCesare : Il 30 Nov 1999 usciva Squèrez..?. Oggi è stato certificato da @FIMI_IT l’album d’esordio di una band italiana più v… - team_world : Scopri qual è la canzone che hai ascoltato di più nel 2020 con #SpotifyWrapped ? Condividi poi il risultato nei co… - AngelaVillani9 : RT @MadLu9: 11 anni fa, la mia serata fortunata, quella che cambia le prospettive, quella che da lì in poi mi ha regalato non solo musica c… - Lizeth_N_ : RT @gretsalvi: Raga non per dire ma gli One Direction è cinque anni che non fanno musica eppure sono ancora tra gli artisti più ascoltati??… -

Ultime Notizie dalla rete : musica più Singoli più venduti: Italia (Agg. 17 Settembre 2010) Soundsblog.it