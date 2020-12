La musica più ascoltata su Spotify nel 2020: in Italia il diciottenne tha Supreme batte tutti (Di martedì 1 dicembre 2020) Con 8.3 miliardi di stream il rapper Bad Bunny è l’artista più ascoltato del mondo. Le uniche a svettare tra i colleghi sono Dua Lipa e Tones And I. E nel nostro Paese le ragazze faticano ancora Leggi su lastampa (Di martedì 1 dicembre 2020) Con 8.3 miliardi di stream il rapper Bad Bunny è l’artista più ascoltato del mondo. Le uniche a svettare tra i colleghi sono Dua Lipa e Tones And I. E nel nostro Paese le ragazze faticano ancora

