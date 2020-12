La ministra dell’Economia di Biden | “Lavorerò per ricostruire il sogno americano La ripresa deve includere tutti | ridurre le disparità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Lavorare per “il, una società in cui ogni persona può raggiungere il suo potenziale e sognare anche più in grande per i propri figli“. E’ l’obiettivo dichiarato della ex presidente della Fed Janet Yellen, formalmente nominata dal presidente eletto Joea guidare il Dipartimento del Tesoro nella sua amzione. E’ la prima donna a ricoprire la carica nei 232 anni di storia degli Stati Uniti. Per la prima volta poi il vicesegretario al Tesoro sarà un afro: Adewale “Wally” Adeyemo, attualmente presidente della Fondazione Obama a Chicago. “Nessuno è più preparato di Janet Yellen per affrontare questa crisi”, ha dettopresentando la sua squadra economica a Wilmington. E’ uno dei “pensatori economici più importanti del ...