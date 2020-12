La madre di un collezionista ha buttato via per sbaglio 500 mila dollari di videogiochi (Di martedì 1 dicembre 2020) Perde la sua collezione di console e videogiochi dal valore di 500 mila dollari, la madre butta via tutto A New York è avvenuto l’incubo di ogni collezionista: un uomo ha subito una perdita ingente a causa della madre, che ignara ha buttato via una collezione dal valore di 500 mila dollari. Leggi su it.mashable (Di martedì 1 dicembre 2020) Perde la sua collezione di console edal valore di 500, labutta via tutto A New York è avvenuto l’incubo di ogni: un uomo ha subito una perdita ingente a causa della, che ignara havia una collezione dal valore di 500

infoitscienza : Madre butta via i videogiochi, collezionista perde un vero capitale - MicrosoftRTweet : RT @pcexpander: Madre butta via i videogiochi, collezionista perde un vero capitale - AppleRTweet : RT @pcexpander: Madre butta via i videogiochi, collezionista perde un vero capitale - pcexpander : Madre butta via i videogiochi, collezionista perde un vero capitale - MaryEEvee_ : Collezionista disperato: la madre butta la sua collezione videogiochi, persi 500.000$ -