La Legge sul Divorzio ha 50 anni | e in Italia ci sono ancora mille problemi

(Di martedì 1 dicembre 2020) Oggi è il cinquantesimoversario dell'entrata in vigore dellasul, una delle riforme più dibattute e laceranti, assieme a quella sull'aborto, per le coscienze dell'opinione pubblica, spaccatasi tra sostenitori e detrattori, con manifestazioni di piazza e schieramenti partitici. Il più grosso timore delle forze di ispirazione cattolica, che si presentavano compatte contro l'approvazione di tale, era la distruzione del concetto sacro di famiglia indissolubile, con una conseguente deriva dei valori tradizionali e della società stessa. A cinquant'di distanza il tema non è tanto disquisire se ciò sia avvenuto, o meno: in questo mezzo secolo il mondo è cambiato in modo epocale, senza bisogno di spinte legislative interne, parallelamente all'evoluzione dei costumi degli ...