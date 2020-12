La legge sul divorzio compie 50 anni: la battaglia che annullò le ipocrisie sul concetto di famiglia (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo 18 ore di dibattito, con 325 sì e 283 no alla Camera e 164 sì e 150 no al Senato, il primo dicembre del 1970 in Italia fu approvata la legge che introdusse il divorzio. La legge numero 898 è conosciuta come “Fortuna-Baslini”, dal nome dei due deputati, Loris Fortuna (socialista) e Antonio Baslini (liberale), primi firmatari delle proposte di legge che furono abbinate nel corso di un lungo iter di approvazione parlamentare, dopo anni di conflitti che proseguirono anche negli anni successivi e dopo che fuori dal parlamento la riforma era stata chiesta e sostenuta dai movimenti delle donne e dai radicali. Da allora sono passati esattamente 50 anni. Per le donne e gli uomini italiani fu un cambiamento epocale, un salto rispetto alle consuetudini, rispetto ... Leggi su tpi (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo 18 ore di dibattito, con 325 sì e 283 no alla Camera e 164 sì e 150 no al Senato, il primo dicembre del 1970 in Italia fu approvata lache introdusse il. Lanumero 898 è conosciuta come “Fortuna-Baslini”, dal nome dei due deputati, Loris Fortuna (socialista) e Antonio Baslini (liberale), primi firmatari delle proposte diche furono abbinate nel corso di un lungo iter di approvazione parlamentare, dopodi conflitti che proseguirono anche neglisuccessivi e dopo che fuori dal parlamento la riforma era stata chiesta e sostenuta dai movimenti delle donne e dai radicali. Da allora sono passati esattamente 50. Per le donne e gli uomini italiani fu un cambiamento epocale, un salto rispetto alle consuetudini, rispetto ...

