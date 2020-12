La foto shock del militare che beve dalla protesi di un talebano ucciso (Di martedì 1 dicembre 2020) Un militare australiano che beve birra dalla protesi di un talebano ucciso. È una delle foto shock ottenute e pubblicate in esclusiva dal Guardian. L’immagine è stata scattata nel 2009 in un pub non autorizzato, chiamato Fat Lady’s Arms, messo su dalle truppe australiane nella base di Tarin Kowt, capitale della provincia dell’Uruzgan. La gamba L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 1 dicembre 2020) Unaustraliano chebirradi un. È una delleottenute e pubblicate in esclusiva dal Guardian. L’immagine è stata scattata nel 2009 in un pub non autorizzato, chiamato Fat Lady’s Arms, messo su dalle truppe australiane nella base di Tarin Kowt, capitale della provincia dell’Uruzgan. La gamba L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

