La famosissima attrice fa coming out | “Sono un uomo trans”

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) "Potete rivolgermi a me con i pronomi lui/loro". L'attore ha recitato in 'Juno' (2007), nel film 'Inception' (2010) ed è tra i protagonisti della serie tv Netflix 'Umbrella Academy'. "Non riesco a esprimere quanto sia straordinario amare chi sono abbastanza per riuscire a essere me stesso". "Voglio presentarmi, il mio nome è Elliot e sono transgender“. Inizia così la lunga lettera con cui la star di Hollywood nota fino a oggi come Ellen Page ha fattoout sui social, dichiarando di essere una persona transgender. Un lungo post in cui chiede anche di essere chiamato con il suo nome, Elliot. (Continua..) “I pronomi con cui potete rivolgervi a me sono ‘lui/loro’. Mi sento davvero fortunato a essere qui e condividere tutto questo con voi”, ha scritto l’attore. Page è stato nominato agli Oscar per il film ‘Juno’ (2007), ha recitato nel film ‘Inception’ ...