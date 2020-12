La divisione esports e gaming di Ford Models ha aderito all’iniziativa di Save The Children

(Di martedì 1 dicembre 2020) Il programma diTheTuesday ha un nuovo partecipante. E’ notizia di oggi che lae esport diha infatti deciso di aderire al programma di raccolta fondi a scopo benefico. Se non sapete di cosa si tratta, #Tuesday è un evento annuale della durata di due settimane che si tiene a fine novembre/ inizio dicembre con lo scopo di raccogliere fondi per i bambini più bisognosi. Si tratta di un evento lanciato nel 2015 daTheavrà il suo spazio di diretta video mercoledì 2 dicembre dalle 6 alle 9 di pomeriggio. Durante queste tre ore saranno presenti diversi talenti dell’organizzazione quali gli streamers di Twitch ...

esports247_it : @FordModels parteciperà alla campagna di Save The Children #GamingTuesday - esports247_it : @FordModels aderisce al programma di Save The Children #GamingTuesday - VoceGiallorossa : ?? COMUNICATO @OfficialASRoma - Accordo con Mkers nel campo degli eSports. Calvo: 'Puntiamo a espandere la nostra di… -

Ultime Notizie dalla rete : divisione esports

A parlarne sono il Fondatore e CEO di Tribe Gaming, Patrick Carney, e il direttore dell'Esports di PUGB Mobile presso Tencent, James Yang ...Russian Cagefighting Championship e Fair Fight Promotion in collaborazione con ONE Championship presentano Fair Fight XIII all’interno della cui card si svolgerà il prossimo 28 novembre, in prima mond ...