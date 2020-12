La corsa al vaccino entra nel vivo: Europa dietro gli Usa e Regno Unito (Di martedì 1 dicembre 2020) Con le date ufficiali per il via libera dell’ente regolatorio, la corsa al vaccino contro il Covid entra nel vivo. L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha fornito i termini entro i quali comunicherà gli esiti delle sue verifiche sui dati forniti dalle aziende farmaceutiche impegnate in prima linea nella sperimentazione e produzione del farmaco contro il coronavirus. Il vaccino targato Pfizer-BioNTech, quello più difficile da gestire logisticamente a causa di una catena del freddo da -70°, sembra essere un passo avanti agli altri nell’iter di approvazione: l’Ema dovrebbe fornire il suo via libera entro il 29 dicembre, prima ma non dopo. A seguire quello della casa statunitense Moderna, sul quale l’Ema si esprimerà non dopo il 12 gennaio. Più indietro invece quello AstraZeneca, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Con le date ufficiali per il via libera dell’ente regolatorio, laalcontro il Covidnel. L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha fornito i termini entro i quali comunicherà gli esiti delle sue verifiche sui dati forniti dalle aziende farmaceutiche impegnate in prima linea nella sperimentazione e produzione del farmaco contro il coronavirus. Iltargato Pfizer-BioNTech, quello più difficile da gestire logisticamente a causa di una catena del freddo da -70°, sembra essere un passo avanti agli altri nell’iter di approvazione: l’Ema dovrebbe fornire il suo via libera entro il 29 dicembre, prima ma non dopo. A seguire quello della casa statunitense Moderna, sul quale l’Ema si esprimerà non dopo il 12 gennaio. Più ininvece quello AstraZeneca, ...

