La copertura 5G Vodafone raggiunge il 90% della popolazione a Milano (Di martedì 1 dicembre 2020) Vodafone annuncia di aver superato il 90% di copertura 5G della popolazione di Milano, e le sperimentazioni proseguono nel resto d'Italia. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 1 dicembre 2020)annuncia di aver superato il 90% di5Gdi, e le sperimentazioni proseguono nel resto d'Italia. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

BnB_Ferroviere : Vodafone supera a Milano il 90% di copertura in 5G ?? Via @wireditalia ?? - eventiatmilano : Vodafone supera a Milano il 90% di copertura in 5G ?? Via @wireditalia ?? - TuttoAndroid : La copertura 5G Vodafone raggiunge il 90% della popolazione a Milano - mondomobileweb : Vodafone: a Milano superato il 90% di copertura 5G, ancora sperimentazioni a Genova e Catanzaro - comunica_rp : Milano capitale del 5G: Vodafone verso il 100% di copertura -