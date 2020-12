La Chiesa apre alla legge Zan e difende la Giornata contro l’omofobia

Leggi su open.online

(Di martedì 1 dicembre 2020) La. Lo fa, con un’analisi firmata da Luciano Moia, sul quotidiano cattolico Avvenire, partendo proprio dal tema, tanto discusso e criticato ddestra, relativo all’istituzione di unanazionale, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, anche con iniziative nelle scuole, comprese quelle primarie. «Ma se ogni situazione è occasione, perché laZan, pur con tutti i suoi aspetti problematici che abbiamo già messo in luce, non potrebbe rivelarsi un’opportunità anche in chiave educativa per riflettere, anche nelle scuole, su temi ormai irrinunciabili?», si. Superare la logica degli argomenti «divisivi e ...