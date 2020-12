La cena di Conte il 31 ottobre nonostante il Dpcm? Palazzo Chigi: “L’ultima volta che è stato lì era fine settembre” (Di martedì 1 dicembre 2020) Giuseppe Conte a cena fuori con la compagna a fine ottobre, nonostante il divieto di apertura serale dei ristoranti? La notizia riferita da Dagospia, che riporta la trascrizione dell’audio di una presunta testimone, viene smentita dallo staff di Palazzo Chigi. Che fa sapere: “L’ultima volta che il presidente del Consiglio ha cenato nel ristorante indicato dalla presunta testimone risale alla fine di settembre. Anche le altre notizie riferite nella comunicazione audio sono completamente false e diffamatorie. E’ falso che la sera del 31 ottobre la scorta del presidente Conte stazionasse davanti al detto ristorante ed è falso che l’auto del presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Giuseppefuori con la compagna ail divieto di apertura serale dei ristoranti? La notizia riferita da Dagospia, che riporta la trascrizione dell’audio di una presunta testimone, viene smentita dallo staff di. Che fa sapere:che il presidente del Consiglio hato nel ristorante indicato dalla presunta testimone risale alladi settembre. Anche le altre notizie riferite nella comunicazione audio sono completamente false e diffamatorie. E’ falso che la sera del 31la scorta del presidentestazionasse davanti al detto ristorante ed è falso che l’auto del presidente ...

