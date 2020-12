La Campania torna a respirare, record di guariti e poco più di 1000 contagiati: il bollettino (Di martedì 1 dicembre 2020) Campania. Continua a calare il numero dei contagi ma anche quello dei tamponi. Sono 1.113 i positivi di oggi su 9.241 tamponi processi. Lo rende noto l’Unità di crisi nell’ultimo bollettino di oggi 1 dicembre. È record di guariti negli ultimi mesi. Oggi si registrano infatti 2.713 persone che hanno sconfitto il virus. Il bollettino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 dicembre 2020). Continua a calare il numero dei contagi ma anche quello dei tamponi. Sono 1.113 i positivi di oggi su 9.241 tamponi processi. Lo rende noto l’Unità di crisi nell’ultimodi oggi 1 dicembre. Èdinegli ultimi mesi. Oggi si registrano infatti 2.713 persone che hanno sconfitto il virus. IlL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

corrierece : Torna il maltempo: scatta l'allerta meteo arancione su tutta la #Campania - #AllertaMeteoArancione… - allgoalsnapoli : Torna l'appuntamento con Campania Sport dopo la vittoria in casa del Napoli contro la Roma. @Chiariello_CS… - IlContoDeposito : @MilkoSichinolfi sarei anche d'accordo, ma c'è qualcosa che non mi torna nel post e mi lascia perplesso. La campania è ancora zona rossa - Juliano34gmail1 : Un regione come Lombardia portatore del covid19 e fuori pericolo li si torna a una vita normale Noi regione Campani… - Caserta24ore : Campania. Scuola si torna in classe: ad Acerra per primi -

Ultime Notizie dalla rete : Campania torna HTTP/1.1 Server Too Busy