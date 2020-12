Katy Perry si veste da albero di Natale per il lancio di Disney Christmas Singalong (Di martedì 1 dicembre 2020) Katy Perry si veste da albero di Natale per annunciare, con gioia, di essere una delle prossime protagoniste di Disney Christmas Singalong. L’artista di Smile ha anche precisato: “Perché tagliare un albero se puoi essere un albero?”. Il karaoke, per il quale si sono radunate alcune star di tutto il mondo, è andato in onda sulla Abc e ha proposto una playlist completamente a tema natalizio. Katy Perry ha scelto Cozy Little Christmas e I’ll Be Home for Christmas di Bing Crosby. Tra i tanti artisti, anche Andrea Bocelli che ha cantato Silent Night. Nel 2020, Katy Perry è anche diventata mamma per la prima volta di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 dicembre 2020)sidadiper annunciare, con gioia, di essere una delle prossime protagoniste di. L’artista di Smile ha anche precisato: “Perché tagliare unse puoi essere un?”. Il karaoke, per il quale si sono radunate alcune star di tutto il mondo, è andato in onda sulla Abc e ha proposto una playlist completamente a tema natalizio.ha scelto Cozy Littlee I’ll Be Home fordi Bing Crosby. Tra i tanti artisti, anche Andrea Bocelli che ha cantato Silent Night. Nel 2020,è anche diventata mamma per la prima volta di ...

