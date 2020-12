Katia Follesa, sguardo di ghiaccio: bionda che incanta – FOTO (Di martedì 1 dicembre 2020) Katia Follesa ha pubblicato una nuova FOTO su Instagram in cui appare bellissima. Chiama biondo platino, sguardo di ghiaccio e sorriso smagliante: i fan sono in visibilio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76) E’ in splendida forma Katia Follesa, l’attrice comica più amata della televisione italiana. Conosciuta L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 1 dicembre 2020)ha pubblicato una nuovasu Instagram in cui appare bellissima. Chiama biondo platino,die sorriso smagliante: i fan sono in visibilio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@katioska76) E’ in splendida forma, l’attrice comica più amata della televisione italiana. Conosciuta L'articolo proviene da YesLife.it.

PrimeVideoIT : Tu #nonmifairidere? Era uno scherzo per il lancio di #LOL, uno show ad alto potenziale di lollaggine in arrivo su… - zedeffina88 : RT @PrimeVideoIT: Tu #nonmifairidere? Era uno scherzo per il lancio di #LOL, uno show ad alto potenziale di lollaggine in arrivo su #PrimeV… - chiccawallace : RT @PrimeVideoIT: Tu #nonmifairidere? Era uno scherzo per il lancio di #LOL, uno show ad alto potenziale di lollaggine in arrivo su #PrimeV… - hunthertornado : RT @PrimeVideoIT: Tu #nonmifairidere? Era uno scherzo per il lancio di #LOL, uno show ad alto potenziale di lollaggine in arrivo su #PrimeV… - StillHaveMe95 : RT @PrimeVideoIT: Tu #nonmifairidere? Era uno scherzo per il lancio di #LOL, uno show ad alto potenziale di lollaggine in arrivo su #PrimeV… -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Follesa HTTP/1.1 Server Too Busy