Juventus, stangata Morata: la decisione del giudice sportivo (Di martedì 1 dicembre 2020) Alvaro Morata è stato espulso alla fine della gara con il Benevento: è arrivata la decisione del giudice sportivo, stangata per la Juventus E’ arrivata la decisione del giudice sportivo su Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo era stato espulso dopo il fischio finale di Benevento-Juventus per proteste: per lui è arrivata una squalifica di due giornate Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 dicembre 2020) Alvaroè stato espulso alla fine della gara con il Benevento: è arrivata ladelper laE’ arrivata ladelsu Alvaro. L’attaccante spagnolo era stato espulso dopo il fischio finale di Benevento-per proteste: per lui è arrivata una squalifica di due giornate Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

infoitsport : Juventus, stangata Morata: la decisione del giudice sportivo - ILOVEPACALCIO : #GiudiceSportivo #SerieA: stangata per #Morata della Juventus - Ilovepalermocalcio - Affaritaliani : Stangata per Morata. Chiellini calvario: nuovo infortunio - CalcioJcom : New post: Squalifica Morata, arriva la decisione del Giudice Sportivo - sportli26181512 : #AltreSquadreRisultatiealtrediserieABLegaProeNazionali #Juventus Juventus, stangata per Morata: due giornate di squ… -