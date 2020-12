Juventus, nuovo infortunio per Chiellini. Problema alla coscia sinistra (Di martedì 1 dicembre 2020) Nuovi problemi per Andrea Pirlo in difesa. Si è fermato nuovamente Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus, che aveva appena recuperato da uno stop di inizio mese, ha accusato nell’allenamento di oggi un nuovo Problema muscolare alla coscia sinistra. Dovrà così saltare l’impegno di domani sera contro la Dinamo Kiev in Champions League. Chiellini era tornato ad allenarsi in gruppo ieri, insieme a Demiral, ora il nuovo stop. Esami strumentali daranno l’esito concreto del nuovo stop ma la possibilità di rivederlo nel 2021 è molto probabile. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) Nuovi problemi per Andrea Pirlo in difesa. Si è fermato nuovamente Giorgio. Il difensore della, che aveva appena recuperato da uno stop di inizio mese, ha accusato nell’allenamento di oggi unmuscolare. Dovrà così saltare l’impegno di domani sera contro la Dinamo Kiev in Champions League.era tornato ad allenarsi in gruppo ieri, insieme a Demiral, ora ilstop. Esami strumentali daranno l’esito concreto delstop ma la possibilità di rivederlo nel 2021 è molto probabile. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

juventusfc : Bianconeri di nuovo al lavoro Sabato alle 18.00 c'è #BeneventoJuve News allenamento ? - ocwsport : Nuovo infortunio per Giorgio Chiellini che salterà la partita di domani Juventus-Dynamo Kiev. - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Juve, nuovo stop in rifinitura: #Chiellini out per la #Dinamo Kiev ?? - BombeDiVlad : ?? #Juventus, nuovo problema muscolare per Giorgio #Chiellini Salterà la #DynamoKiev?? #LBDV #LeBombeDiVlad #UCL - Filo2385Filippo : RT @tuttosport: #Juve, nuovo stop in rifinitura: #Chiellini out per la #Dinamo Kiev ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuovo HTTP/1.1 Server Too Busy