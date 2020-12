Juventus-Napoli, la Supercoppa si avvicina: Politano scalda la sfida (Di martedì 1 dicembre 2020) Matteo Politano guarda al match che vedrà di fronte Napoli e Juventus per la conquista della Supercoppa italiana. Ci sono sfide intramontabili, dal sapore deciso. Quella tra Napoli e Juve non sarà mai una partita normale, soprattutto quando tra le due squadre c’è di mezzo un trofeo. Ancora una volta, come già accaduto negli ultimi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 dicembre 2020) Matteoguarda al match che vedrà di fronteper la conquista dellaitaliana. Ci sono sfide intramontabili, dal sapore deciso. Quella trae Juve non sarà mai una partita normale, soprattutto quando tra le due squadre c’è di mezzo un trofeo. Ancora una volta, come già accaduto negli ultimi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

RaiSport : Eraldo #Pecci racconta i retroscena di quel famoso gol su punizione realizzato da #Maradona contro la #Juventus il… - ZZiliani : La classifica di Serie A com'è per me, o come sarebbe se il campionato non avesse il verme. Milan 23 Napoli 18* In… - ZZiliani : Per chi ama lo sport e il calcio regolare, quello che da anni non riusciamo più a vedere in Italia, ricordo come do… - GPeppe34N : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi Il 1/12, la #Juventus ha vinto molte partite importanti (di recente: 3-0 a #Firenze due stagioni fa; 1-0 a #Napo… - senisregna : RT @Amookeena: Si frattura la mano sinistra Viene operato e tutti dicono che salterà la sfida I tifosi avversari ridono, dicendo che lui… -