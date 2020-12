Juventus, Ferlaino, frase shock: “Pessotto? Al Napoli non avrebbe tentato il suicidio” (Di martedì 1 dicembre 2020) Juventus – Nelle ore successive alla morte di Maradona, le parole di Cabrini hanno scatenato la polemica. Infatti in tanti si sono indignati, ma la risposta dell’ex presidente del Napoli è ancor più grave. Parole choc di Corrado Ferlaino. L’ex presidente del Napoli ha risposto a quelle pronunciate da Antonio Cabrini, “se Maradona fosse venuto alla Juventus, ora non sarebbe morto”, frase che ha scatenato grande polemica. Ma la replica di Ferlaino è di peggior gusto. Juventus, Ferlaino: frase shock Intervistato da RaiNews24, dopo aver parlato della carriera di Maradona, all’ex numero uno del club partenopeo è stato chiesto di dire la sua sulle parole di Cabrini. L’affermazione è di quelle totalmente ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 dicembre 2020)– Nelle ore successive alla morte di Maradona, le parole di Cabrini hanno scatenato la polemica. Infatti in tanti si sono indignati, ma la risposta dell’ex presidente delè ancor più grave. Parole choc di Corrado. L’ex presidente delha risposto a quelle pronunciate da Antonio Cabrini, “se Maradona fosse venuto alla, ora non sarebbe morto”,che ha scatenato grande polemica. Ma la replica diè di peggior gusto.Intervistato da RaiNews24, dopo aver parlato della carriera di Maradona, all’ex numero uno del club partenopeo è stato chiesto di dire la sua sulle parole di Cabrini. L’affermazione è di quelle totalmente ...

