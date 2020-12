Juventus, doccia gelata per Pirlo: nuovo stop per Chiellini (Di martedì 1 dicembre 2020) La Juventus dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini. Il centrale, che aveva recuperato dopo la lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra riportato alla viglia della partita contro la Lazio, si è fermato nuovamente. Durante l’allenamento odierno, il capitano bianconero è stato costretto a sospendere l’allenamento per un problema accusato alla coscia sinistra. Juventus: si ferma Chiellini in allenamento Non sarà dunque a disposizione per la gara, in programma domani, contro la Dinamo Kiev allo Stadium. Leggi anche:Calhanoglu Juventus, contatti continui: dicembre sarà il mese decisivo Una pessima notizia per Andrea Pirlo che è in totale emergenza in difesa considerate le precarie condizioni di Leonardo Bonucci e l’elevato minutaggio sostenuto da Danilo. Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 dicembre 2020) Ladovrà fare a meno di Giorgio. Il centrale, che aveva recuperato dopo la lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra riportato alla viglia della partita contro la Lazio, si è fermato nuovamente. Durante l’allenamento odierno, il capitano bianconero è stato costretto a sospendere l’allenamento per un problema accusato alla coscia sinistra.: si fermain allenamento Non sarà dunque a disposizione per la gara, in programma domani, contro la Dinamo Kiev allo Stadium. Leggi anche:Calhanoglu, contatti continui: dicembre sarà il mese decisivo Una pessima notizia per Andreache è in totale emergenza in difesa considerate le precarie condizioni di Leonardo Bonucci e l’elevato minutaggio sostenuto da Danilo.

Morata Juventus, ufficiale: la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica

Sono arrivate nel pomeriggio le decisioni del Giudice Sportivo che non hanno risparmiato la Juventus, che paga il prezzo più alto in questo turno. Il Giudice Sportivo ha squalificato Alvaro Morata per ...

