Juventus-Dinamo Kiev, Pirlo svela la formazione e lancia l’allarme (Di martedì 1 dicembre 2020) Andrea Pirlo ha presentato la sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev, match in programma domani all’Allianz Stadium. Morata partirà dal 1?, fuori Dybala. Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa ha colto l’occasione per presentare la sfida di domani contro la Dinamo Kiev, match valido per la 5^ giornata di Champions League. Tante le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 dicembre 2020) Andreaha presentato la sfida di Champions League contro la, match in programma domani all’Allianz Stadium. Morata partirà dal 1?, fuori Dybala. Andrea, intervenuto in conferenza stampa ha colto l’occasione per presentare la sfida di domani contro la, match valido per la 5^ giornata di Champions League. Tante le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

forumJuventus : #JuveDynamo, arbitra Stephanie Frappart: prima donna a dirigere in #UCL ??????? - juventusfc : ? ALLE 14.30 LIVE SU @JuventusTV ? Microfoni a @Pirlo_official e #AlexSandro! ?? #JuveDynamo #JuveUCL QUI ??… - juventusfc : #JuveDynamo si avvicina... - 2?? Per la pagina di storia, i due precedenti a Torino! - chicco288 : RT @Spazio_J: Live - Pirlo: 'Dobbiamo gestire meglio i momenti della partita, non sono soddisfatto dei risultati. Domani gioca Morata' - ht… - alessiaacm : RT @perchetendenza: 'Juventus-Dinamo Kiev': Perché sarà il primo match di Champions League della storia ad essere arbitrato da una donna, l… -