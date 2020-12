Juventus Dinamo Kiev, Lucescu: “Pirlo? Dategli tempo. Penso già al Ferencvaros” (Di martedì 1 dicembre 2020) Juventus Dinamo Kiev – Tra poco più di 24 ore la Juventus tornerà a sfidare la Dinamo Kiev in Champions League. I bianconeri son già qualificati per gli ottavi di finale, mentre la Dinamo va a caccia di un posto in Europa League. Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, ha parlato a Tmw in vista della sfida di domani sera, specificando come ovviamente sta già pensando alla sfida col Ferencvaros, la loro “finale”. Juventus Dinamo Kiev, le parole di Lucescu JUVE-Dinamo Kiev – “Sarà una partita difficile per noi. La Juve si è già qualificata agli ottavi, ma avrà bisogno di altri tre punti per giocarsi la finale per ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 dicembre 2020)– Tra poco più di 24 ore latornerà a sfidare lain Champions League. I bianconeri son già qualificati per gli ottavi di finale, mentre lava a caccia di un posto in Europa League. Mircea, allenatore della, ha parlato a Tmw in vista della sfida di domani sera, specificando come ovviamente sta già pensando alla sfida col Ferencvaros, la loro “finale”., le parole diJUVE-– “Sarà una partita difficile per noi. La Juve si è già qualificata agli ottavi, ma avrà bisogno di altri tre punti per giocarsi la finale per ...

forumJuventus : #JuveDynamo, arbitra Stephanie Frappart: prima donna a dirigere in #UCL ??????? - juventusfc : #JuveDynamo si avvicina... - 2?? Per la pagina di storia, i due precedenti a Torino! - SkyTG24 : Stephanie #Frappart scenderà in campo mercoledì sera a Torino per la partita tra #Juventus e Dinamo Kiev:… - GiokerMusso : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus - Le immagini della rifinitura pre-#DinamoKiev: in gruppo #Chiellini e #Demiral, assente solo #Buffon ?? v… - TUTTOJUVE_COM : Dinamo Kiev-Juventus, riviviamo la gara di andata e la vittoria bianconera -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Dinamo HTTP/1.1 Server Too Busy