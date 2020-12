Juventus Dinamo Kiev, Alex Sandro: “Mancano risultati, ma siamo tutti con Pirlo” (Di martedì 1 dicembre 2020) Juventus Dinamo Kiev – Domani sera alle 21 andrà in scena il secondo match di ritorno del girone della Champions League. La Juventus di Andrea Pirlo sfida la Dinamo Kiev del maestro Lucescu. Come ogni vigilia di Champions, in conferenza stampa, Pirlo ha parlato e risposto alle domane dei giornalisti. La scorsa settimana al suo fianco c’era Szczesny, oggi Alex Sandro. Juventus Dinamo Kiev, le parole di Alex Sandro Ecco di seguito le parole del laterale brasiliano in conferenza stampa alla vigilia di Juventus Dinamo Kiev. Partita che passerà alla storia visto che arbitrerà una donna. Leggi anche: ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 dicembre 2020)– Domani sera alle 21 andrà in scena il secondo match di ritorno del girone della Champions League. Ladi Andrea Pirlo sfida ladel maestro Lucescu. Come ogni vigilia di Champions, in conferenza stampa, Pirlo ha parlato e risposto alle domane dei giornalisti. La scorsa settimana al suo fianco c’era Szczesny, oggi, le parole diEcco di seguito le parole del laterale brasiliano in conferenza stampa alla vigilia di. Partita che passerà alla storia visto che arbitrerà una donna. Leggi anche: ...

