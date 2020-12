Jorge Jesus: “Maradona aveva la passione per il gioco, CR7 ne ha un po’. Messi non ne ha affatto” (Di martedì 1 dicembre 2020) Jorge Jesus, tecnico del Benfica, ha ricordato così Diego Armando Maradona ai microfoni di TyC Sports:“Maradona è stato il miglior giocatore della storia, insieme a Pelé. Pelé è ancora qui, è vivo. Maradona è stato il più grande, non solo per quello che era come genio e giocatore, ma per il modo in cui lo ha dimostrato. Questo secondo me ha segnato la differenza. Era un top mondiale, ma aveva la passione per il gioco, era nato per fare il calciatore, è nato con tutto. Non è un prodotto che è stato lavorato, è nato così. Amore, era quello tutto il feeling che ha avuto con la palla. Oggi, tra i due migliori al mondo, Cristiano Ronaldo ne ha un po’ (di passione ndr), Messi non ha niente. Non ha nessuna passione. Messi è ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020), tecnico del Benfica, ha ricordato così Diego Armando Maradona ai microfoni di TyC Sports:è stato il miglior giocatore della storia, insieme a Pelé. Pelé è ancora qui, è vivo. Maradona è stato il più grande, non solo per quello che era come genio e giocatore, ma per il modo in cui lo ha dimostrato. Questo secondo me ha segnato la differenza. Era un top mondiale, malaper il, era nato per fare il calciatore, è nato con tutto. Non è un prodotto che è stato lavorato, è nato così. Amore, era quello tutto il feeling che ha avuto con la palla. Oggi, tra i due migliori al mondo, Cristiano Ronaldo ne ha un po’ (dindr),non ha niente. Non ha nessunaè ...

Pall_Gonfiato : Jorge Jesus: 'Maradona aveva passione. Messi non ne ha affatto' - infoitsport : Jorge Jesus: 'Ronaldo ha più passione di Messi per il gioco' - TUTTOJUVE_COM : Jorge Jesus: 'Ronaldo ha più passione di Messi per il gioco' - sportface2016 : Jorge Jesus - '#Maradona aveva passione per il gioco, #Messi non ne ha' - zazoomblog : Jorge Jesus: «Maradona aveva passione per il gioco mentre Messi no» - #Jorge #Jesus: #«Maradona #aveva… -

Ultime Notizie dalla rete : Jorge Jesus Jorge Jesus: “Maradona aveva la passione per il gioco, CR7 ne ha un po’. Messi non ne ha affatto” alfredopedulla.com Jorge Jesus: “CR7 ha passione per il calcio, Messi neanche un pó”

TORINO – L’allenatore del Benfica Jorge Jesus, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TYC Sport, dove ha parlato inevitabilmente di Maradona, ma ha anche fatto un confronto tra Cristiano Ro ...

Calcio Estero NEWS LIVE: gli aggiornamenti del 30 novembre

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo ...

TORINO – L’allenatore del Benfica Jorge Jesus, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TYC Sport, dove ha parlato inevitabilmente di Maradona, ma ha anche fatto un confronto tra Cristiano Ro ...Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo ...