Jada Pinkett Smith star di Redd Zone | film Netflix ispirato a una storia vera

(Di martedì 1 dicembre 2020) L'attricesarà la protagonista del, un progetto prodotto peralladi Tia Magee.sarà la protagonista del, un progetto prodotto perche verrà prodotto da Westboork Studios ed èa una. L'attrice, attualmente, è impegnata nelle riprese di The Matrix 4 e sarà coinvolta nel nuovo lungometraggio anche in veste di produttrice esecutiva. Al centro della trama dic'è la vita di Tia Magee, ...

L'attrice Jada Pinkett Smith sarà la protagonista del film Redd Zone, un progetto prodotto per Netflix ispirato alla storia vera di Tia Magee. Jada Pinkett Smith sarà la protagonista del film Redd Zon ...