'Isa e Chia On Air', ogni martedì alle 18 su 'Radio Stonata': il podcast della puntata del 1/12/20

Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuova puntata di Isa e Chia On Air, un appuntamento settimanale – il martedì alle 18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dove Chiacchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talent della tv italiana. Nella diretta odierna si è parlato a lungo del Gf Vip 5, che nella puntata di ieri ha visto l'ingresso dell'iconico Cristiano Malgioglio, e delle dinamiche che hanno tenuto banco per tutta la settimana. Spazio anche a qualche gossip su L'Isola dei Famosi e ad alcuni commenti su Amici 20 e il Trono over.

