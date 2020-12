“Io ne ho bisogno…”. Dayane Mello furia contro gli autori del GF Vip. La regia stacca ma la richiesta è palese (Di martedì 1 dicembre 2020) Dayane Mello è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip pronta a fare il suo percorso e ha mostrare un lato del suo carattere sconosciuto. Sin dalle prime puntate del reality show condotto da Alfonso Signorini, la modella brasiliana è stata protagonista prima per il flirt con Mario Balotelli, poi per il rapporto con Francesco Oppini. Tra i due era scattato subito un feeling, ma quando il figlio di Alba Parietti si è reso conto che la cosa avrebbe potuto dare fastidio alla sua fidanzata ha deciso di mettere le cose in chiaro scatenando la reazione della Mello, che non ha preso molto bene il suo allontanamento. Nei giorni scorsi la modella ha costretto la redazione a intervenire tempestivamente. Seppur involontariamente, Dayane Mello ha staccato una delle vetrate del giardino poi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020)è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip pronta a fare il suo percorso e ha mostrare un lato del suo carattere sconosciuto. Sin dalle prime puntate del reality show condotto da Alfonso Signorini, la modella brasiliana è stata protagonista prima per il flirt con Mario Balotelli, poi per il rapporto con Francesco Oppini. Tra i due era scattato subito un feeling, ma quando il figlio di Alba Parietti si è reso conto che la cosa avrebbe potuto dare fastidio alla sua fidanzata ha deciso di mettere le cose in chiaro scatenando la reazione della, che non ha preso molto bene il suo allontanamento. Nei giorni scorsi la modella ha costretto la redazione a intervenire tempestivamente. Seppur involontariamente,hato una delle vetrate del giardino poi, ...

