Inzaghi “A Dortmund per giocarcela, meritiamo la qualificazione” (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nella partita di andata abbiamo vinto meritatamente. Ce la giocheremo anche in casa loro. Siamo orgogliosi di essere imbattuti e della possibilità di poter giocare gli ottavi”. Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha presentato la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, in programma al Westfalenstadion. “Ci meritiamo la qualificazione perchè abbiamo fatto quattro partite importanti contro squadre importanti – ha spiegato l’allenatore biancoceleste – Dobbiamo guardare la nostra partita. Sappiamo che c’è un’altra gara a Bruges ma dobbiamo giocare nel migliore dei modi. Vogliamo arrivare a martedì tranquilli. Sarà difficile ma ce la giocheremo con le nostre armi”, ha concluso Inzaghi.“Giocando ogni tre giorni abbiamo avuto delle problematiche inaspettate. Oggi l’allenamento è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nella partita di andata abbiamo vinto meritatamente. Ce la giocheremo anche in casa loro. Siamo orgogliosi di essere imbattuti e della possibilità di poter giocare gli ottavi”. Così il tecnico della Lazio, Simone, ha presentato la sfida di Champions League contro il Borussia, in programma al Westfalenstadion. “Cila qualificazione perchè abbiamo fatto quattro partite importanti contro squadre importanti – ha spiegato l’allenatore biancoceleste – Dobbiamo guardare la nostra partita. Sappiamo che c’è un’altra gara a Bruges ma dobbiamo giocare nel migliore dei modi. Vogliamo arrivare a martedì tranquilli. Sarà difficile ma ce la giocheremo con le nostre armi”, ha concluso.“Giocando ogni tre giorni abbiamo avuto delle problematiche inaspettate. Oggi l’allenamento è ...

LazionewsEu : NEWS DELLA GIORNATA #Lazio, addio ad #ArturoDiaconale. Le parole di #Inzaghi e #Leiva in conferenza stampa. Ballott… - clikservernet : Simone Inzaghi: “Vogliamo la qualificazione. Il Dortmund tra le migliori in Europa” - Noovyis : (Simone Inzaghi: “Vogliamo la qualificazione. Il Dortmund tra le migliori in Europa”) Playhitmusic - - nestquotidiano : Inzaghi “A Dortmund per giocarcela, meritiamo la qualificazione” - ottopagine : Inzaghi: A Dortmund per giocarcela,meritiamo la qualificazione -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Dortmund HTTP/1.1 Server Too Busy