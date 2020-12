Intesa Sanpaolo, rafforzato il sostegno al Banco Alimentare (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo rafforza la partnership ventennale instaurata con il Banco Alimentare per la riduzione degli sprechi alimentari e la distribuzione alle persone in difficoltà. Quest’anno, a fronte dell’emergenza Covid-19, la Banca – si legge in una nota – è intervenuta con un contributo aggiuntivo a sostegno della 24a Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Il supporto alla Colletta Alimentare – fa sapere Intesa Sanpaolo – si aggiunge alle iniziative in corso con la Fondazione Banco Alimentare: un accordo quadro pluriennale per potenziare la capacità di raccolta e distribuzione dei pasti a persone bisognose, attraverso organizzazioni non profit assistenziali della rete ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) –rafforza la partnership ventennale instaurata con ilper la riduzione degli sprechi alimentari e la distribuzione alle persone in difficoltà. Quest’anno, a fronte dell’emergenza Covid-19, la Banca – si legge in una nota – è intervenuta con un contributo aggiuntivo adella 24a Giornata Nazionale della Colletta. Il supporto alla Colletta– fa sapere– si aggiunge alle iniziative in corso con la Fondazione: un accordo quadro pluriennale per potenziare la capacità di raccolta e distribuzione dei pasti a persone bisognose, attraverso organizzazioni non profit assistenziali della rete ...

