Inizia il Calendario dell’Avvento GameStop | tutte le offerte del 1 dicembre

Leggi su optimagazine

(Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo tutta una serie di promozioni in occasione del Black Friday e del successivo Cyber Monday, ora è ila tentare animi e portafogli dei videogiocatori là fuori. Come ormai tradizione, la celebre catena di distribuzione dedicata all’universo in pixel e poligoni ha infatti dato il via al conto alla rovescia in vista del Natale 2020, da aspettare grazie a ricchi saldi focalizzati ovviamente su PC, console, titoli di richiamo e accessori assortiti, sena dimenticare il merchandise a tema. Quello stesso, denominato per quest’anno Happy Holispace, che dall’1 al 24ci permetterà di arricchire la nostra collezione geek a prezzi decisamente ribassati. E conche andranno ...