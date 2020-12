Infermiera negazionista: un video senza mascherina le costerà caro (Di martedì 1 dicembre 2020) Un’Infermiera negazionista ha mostra un video in cui non indossava la mascherina ed è stata licenziata e allontanata. Un’Infermiera del Salem Health Hospital, in Oregon, Stati Uniti, è stata licenziata per la sua presa di posizione contro il Covid-19. La donna ha postato sul suo profilo TikTok una foto in cui si palesava senza mascherina e, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 1 dicembre 2020) Un’ha mostra unin cui non indossava laed è stata licenziata e allontanata. Un’del Salem Health Hospital, in Oregon, Stati Uniti, è stata licenziata per la sua presa di posizione contro il Covid-19. La donna ha postato sul suo profilo TikTok una foto in cui si palesavae, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

