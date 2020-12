Infermiera in oncologia si vanta di non indossare la mascherina: il video negazionista arriva alla direzione dell’ospedale e viene sospesa (Di martedì 1 dicembre 2020) “Chissà cosa farebbero i miei colleghi se scoprissero che non indosso la mascherina quando sono fuori e che permetto ai miei figli di incontrare gli amici”. Così si vantava in un video pubblicato su TikTok un’Infermiera del reparto di oncologia del Salem Health Hospital dell’Oregon, negli Usa. Le parole della donna, che da dieci anni lavora nella struttura, non sono affatto passate inosservate sui social, tanto che sono arrivate anche all’orecchio della dirigenza dell’ospedale, che ha deciso di sospenderla dall’incarico. Dopo aver ringraziato pubblicamente gli utenti che hanno segnalato il video dell’Infermiera negazionista (che nel frattempo è stato rimosso), il Salem Health Hospital ha annunciato che l’operatrice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) “Chissà cosa farebbero i miei colleghi se scoprissero che non indosso laquando sono fuori e che permetto ai miei figli di incontrare gli amici”. Così siva in unpubblicato su TikTok un’del reparto didel Salem Health Hospital dell’Oregon, negli Usa. Le parole della donna, che da dieci anni lavora nella struttura, non sono affatto passate inosservate sui social, tanto che sonote anche all’orecchio della dirigenza, che ha deciso di sospenderla dall’incarico. Dopo aver ringraziato pubblicamente gli utenti che hanno segnalato ildell’(che nel frattempo è stato rimosso), il Salem Health Hospital ha annunciato che l’operatrice ...

