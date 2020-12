In Italia per la crisi Covid ci sono 5 milioni e mezzo di nuovi poveri (Di martedì 1 dicembre 2020) La crisi economica dovuta al Coronavirus è arrivata inesorabile ed ha trascinato tante persone che prima riuscivano a fatica a sbarcare il lunario sotto la soglia della povertà. Si tratta di 1,9 milioni di famiglie Italiane che secondo gli statistici dell’Istat quest’anno non riusciranno a soddisfare i bisogni primari, come due pasti caldi al giorno. Questi quasi due milioni vanno a sommarsi ai 3 milioni e mezzo di nuclei già presenti alla fine del 2019. Un dato impressionante: 5 milioni e mezzo di poveri in Italia. I numeri preoccupanti Se aggiungiamo i poveri “relativi”, chi in una coppia non può permettere spese per mille euro o poco più al mese, l’eredità per il 2021 è un totale di oltre 14 ... Leggi su tpi (Di martedì 1 dicembre 2020) Laeconomica dovuta al Coronavirus è arrivata inesorabile ed ha trascinato tante persone che prima riuscivano a fatica a sbarcare il lunario sotto la soglia della povertà. Si tratta di 1,9di famigliene che secondo gli statistici dell’Istat quest’anno non riusciranno a soddisfare i bisogni primari, come due pasti caldi al giorno. Questi quasi duevanno a sommarsi ai 3di nuclei già presenti alla fine del 2019. Un dato impressionante: 5diin. I numeri preoccupanti Se aggiungiamo i“relativi”, chi in una coppia non può permettere spese per mille euro o poco più al mese, l’eredità per il 2021 è un totale di oltre 14 ...

