In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Dicembre: Due Stelle cadenti. L’uno gira “a titolo personale”, l’altro viene scaricato pure da FI (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Emergenza Covid In Umbria hanno già mollato il superconsulente Bertolaso L’incarico – L’ex numero uno della Protezione civile si presenta a Spoleto “a titolo personale” e pubblicamente non appare quasi mai di Vincenzo Bisbiglia e Giacomo Salvini I dati vi smentiscono di Marco Travaglio Caro Roberto, noto con piacere che la parola Covid è scomparsa dal tuo ragionamento. Però è proprio dal Covid che muoveva l’appello congiunto tuo, di Veronesi e di Manconi. Tu parlavi di una “strage” di detenuti “condannati a morte” dall’inerzia del governo e della necessità di liberarne diverse migliaia per salvarli dal rischio – a Celle sicure Le carceri smettano di essere atenei della criminalità Il punto di vista di Roberto Saviano di Roberto Saviano Tutti i guai – Ancora cinque processi in corso Olgettine e Stragi: I conti aperti di B. con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Emergenza Covid In Umbria hanno già mollato il superconsulente Bertolaso L’incarico – L’ex numero uno della Protezione civile si presenta a Spoleto “ae pubblicamente non appare quasi mai di Vincenzo Bisbiglia e Giacomo Salvini I dati vi smentiscono di Marco Travaglio Caro Roberto, noto con piacere che la parola Covid è scomparsa dal tuo ragionamento. Però è proprio dal Covid che muoveva l’appello congiunto tuo, di Veronesi e di Manconi. Tu parlavi di una “strage” di detenuti “condannati a morte” dall’inerzia del governo e della necessità di liberarne diverse migliaia per salvarli dal rischio – a Celle sicure Le carceri smettano di essere atenei della criminalità Il punto di vista di Roberto Saviano di Roberto Saviano Tutti i guai – Ancora cinque processi in corso Olgettine e Stragi: I conti aperti di B. con i ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Novembre: Shopping, cambiano i colori e tornano gli assembramenti - fattoquotidiano : Alle 20.30 di un lunedì Palazzo Chigi ammette con una nota che c’è una distanza politica tra Giuseppe Conte e i par… - marcotravaglio : TANA LIBERI TUTTI A edicole unificate, Roberto Saviano su Repubblica, Sandro Veronesi sul Corriere e Luigi Manconi… - Italia_Notizie : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Dicembre: Due Stelle cadenti. L’uno gira “a titolo personale”, l’altro viene… - clikservernet : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Dicembre: Due Stelle cadenti. L’uno gira “a titolo personale”, l’altro viene… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Dicembre: Ue contro le messe. “Vietare quelle di Natale” Il Fatto Quotidiano Con le scuole chiuse l'Italia resta indietro

È la questione fondamentale del post-Covid, quando arriverà. Ed è questa: come si rinnova il nostro Paese, come si fa rinascere l’Italia nei prossimi anni? La ...

Bimba morta appena nata, la madre: «Era sulla mia pancia e piangeva, nessuno ci ha aiutati»

Perché hanno mandato una sola ambulanza? Perché non c’era l’incubatrice su quel mezzo? Domande di una donna, di una madre che ha perso la figlia nata prematuramente al ...

È la questione fondamentale del post-Covid, quando arriverà. Ed è questa: come si rinnova il nostro Paese, come si fa rinascere l’Italia nei prossimi anni? La ...Perché hanno mandato una sola ambulanza? Perché non c’era l’incubatrice su quel mezzo? Domande di una donna, di una madre che ha perso la figlia nata prematuramente al ...