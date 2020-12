In diretta lo spettacolo “Turandò Zona Rossa” dei Musica Nuda! (Di martedì 1 dicembre 2020) Nelle Favole e nel Presente le Principesse si sposano sempre. Turandot, da un favolistico regno cinese, rappresenta un’eccezione: non vuole essere la moglie di nessuno. Costretta dal padre Imperatore, decide di accettare come consorte solo colui che riuscirà a risolvere tre difficili indovinelli. Per chi fallisce c’è la decapitazione. Questa storia comincia con una testa che rotola. L’ennesima. Al fine di raccontare questa favola in chiave Musicale, due sovrani del panorama artistico, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, moltiplicano i loro talenti per alimentare il vero soggetto di questo racconto: l’enigma. Dopo aver dovuto rinunciare ad ospitare la “Turandò” scritta e diretta da Marta Dalla Via per il duo Musica NUDA – composto da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti – lo scorso 29 febbraio, lo staff del Teatro ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 1 dicembre 2020) Nelle Favole e nel Presente le Principesse si sposano sempre. Turandot, da un favolistico regno cinese, rappresenta un’eccezione: non vuole essere la moglie di nessuno. Costretta dal padre Imperatore, decide di accettare come consorte solo colui che riuscirà a risolvere tre difficili indovinelli. Per chi fallisce c’è la decapitazione. Questa storia comincia con una testa che rotola. L’ennesima. Al fine di raccontare questa favola in chiavele, due sovrani del panorama artistico, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, moltiplicano i loro talenti per alimentare il vero soggetto di questo racconto: l’enigma. Dopo aver dovuto rinunciare ad ospitare la” scritta eda Marta Dalla Via per il duoNUDA – composto da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti – lo scorso 29 febbraio, lo staff del Teatro ...

teatrolafenice : ?? Siamo in diretta - Quotidianinet : Striscia la notizia, addio definitivo. Ficarra e Picone, l'annuncio che spiazza tutt in diretta: 'Ultima settimana… - 248_aerin : #GFVIP ENOCK FA LA FINE DI EMILY IN DIRETTA. NON CI STO CREDENDO. SELVAGGIA SI ALZA E ADORA TUTTO COME ME SPETTACOLO??? - andreainfusino : Musica nuda 6 dicembre 'Turandò zona rossa', lo spettacolo in diretta streaming - Sfwebzine : MUSICA NUDA DOMENICA 6 DICEMBRE ALLE ORE 21:00 IN DIRETTA STREAMING LO SPETTACOLO “TURANDÒ ZONA ROSSA” PER LA... -

Ultime Notizie dalla rete : diretta spettacolo "La Castagna Matta", prosegue con 7 spettacoli in diretta streaming la stagione del Trieste 34 piacenzasera.it IN DIRETTA LO SPETTACOLO “TURANDÒ ZONA ROSSA” DEI MUSICA NUDA!

Dopo aver dovuto rinunciare ad ospitare la “Turandò” scritta e diretta da Marta Dalla Via per il duo MUSICA NUDA – composto da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti – lo scorso 29 febbraio, lo staff del T ...

Covid spettacoli: #famolostreaming, l’idea del Colibrì contro l’isolamento

Covid spettacoli: #famolostreaming. Il Colibrì propone la sua idea di streaming con la nascita di un Foyer e di un Auditorium virtuali contro la pandemia.

Dopo aver dovuto rinunciare ad ospitare la “Turandò” scritta e diretta da Marta Dalla Via per il duo MUSICA NUDA – composto da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti – lo scorso 29 febbraio, lo staff del T ...Covid spettacoli: #famolostreaming. Il Colibrì propone la sua idea di streaming con la nascita di un Foyer e di un Auditorium virtuali contro la pandemia.