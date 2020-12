Ilaria Capua ‘replica’ a Bassetti: «Nella più grande emergenza sanitaria scanso le cose irrilevanti» (Di martedì 1 dicembre 2020) “Scansa le cose irrilevanti” ma non si esime dallo spendere qualche parola su quanto affermato da Matteo Bassetti a L’aria che tira in merito alla laurea in veterinaria: Ilaria Capua, ex virologa oggi a capo del centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida, risponde su Il Corriere della sera alle frecciatine dell’esperto in Malattie Infettive. Laureatasi in Medicina Veterinaria nel 1989, la Capua vanta un impegno trentennale nello studio di virus e fenomeni pandemici. Insufficienti probabilmente per Bassetti che su La7 avrebbe affermato: «È una veterinaria. Ognuno deve parlare di ciò che sa e si occupa». Leggi anche >> Ilaria Capua: «Rischi dal contagio animale, se Covid diventa panzoozia perdiamo il ... Leggi su urbanpost (Di martedì 1 dicembre 2020) “Scansa le” ma non si esime dallo spendere qualche parola su quanto affermato da Matteoa L’aria che tira in merito alla laurea in veterinaria:, ex virologa oggi a capo del centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida, risponde su Il Corriere della sera alle frecciatine dell’esperto in Malattie Infettive. Laureatasi in Medicina Veterinaria nel 1989, lavanta un impegno trentennale nello studio di virus e fenomeni pandemici. Insufficienti probabilmente perche su La7 avrebbe affermato: «È una veterinaria. Ognuno deve parlare di ciò che sa e si occupa». Leggi anche >>: «Rischi dal contagio animale, se Covid diventa panzoozia perdiamo il ...

