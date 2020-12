Il virologo Tarro scettico sul vaccino | “Saranno gli italiani le vere cavie della Pfizer”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic – Salutare voce fuori dal coro e luminare nel suo campo, ilinterviene contro i facili entusiasmi generati dalper il coronavirus. Unche – assicura, per ora, il ministro Speranza – non sarà obbligatorio; ma guarda caso, qualcuno già prospetta la «spintarella», che consisterebbe nell’emissione di un certificato vaccinale senza il quale viene decretata la morte civile del cittadino. Non ti vaccini? Non entri nei cinema, negli stadi, nelle scuole, nei mezzi pubblici, nelle palestre… A fronte di tanta obbligatorietà, ci si aspetterebbero – per lo meno – delle garanzie di sicurezza da chi ci vorrebbe inoculare in fretta e furia un composto sperimentato per pochi mesi; magari, se fosse possibile, senza farsi dare dei no-vax o dei negazionisti. E chissà se daranno del no-vax pure a ...