Il viceministro Misiani chiede leggi speciali per utilizzare i fondi europei (Di martedì 1 dicembre 2020) Antonio Misiani, viceministro all'Economia, del Partito democratico, preferisce non entrare nel braccio di ferro tra i Dem e il premier Conte sulla cabina di regia per amministrare le risorse del programma Next Generation Eu. «È ancora oggetto di discussione in Consiglio dei ministri», dice a Repubblica. Ma propone una serie di aggiustamenti che lasciano intravedere quali sarebbero effettivamente i desiderata del Nazareno. «Oltre alla cabina di regia», spiega, «è indispensabile avere anche un quadro normativo semplificato: parliamo di 209 miliardi da impegnare entro i prossimi tre anni in un Paese che in genere ne impiega 15 di anni per realizzare grandi opere pubbliche». Secondo Misiani, quindi, è «necessaria una normativa ad hoc per accelerare al massimo la tempistica dei progetti, altrimenti rischiamo di perdere un'occasione ...

