Il vescovo ha invitato i fedeli a trovare degli spazi per la preghiera

(Di martedì 1 dicembre 2020) Le messe di Natale si svolgeranno in piena sicurezza, seguendo le norme anti-Covid: le rassicurazioni di monsignor Meini. Cei assicura: “Messe di Natale in piena osservanza delle norme Covid” su Notizie.it.

Buenos Aires (Agenzia Fides) - "La pandemia che ancora soffriamo ha dato la priorità all'assistenza sanitaria di tutti gli abitanti dell'Argentina, come in ogni paese. La Caritas ha raddoppiato i suoi ...Iniziata in videoconferenza la riunione straordinaria del parlamentino dei vescovi. Pubblichiamo qui di seguito l'introduzione del pro-presidente Cei ...