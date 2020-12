Il vero medico di Doc – Nelle Tue Mani contro gli “imbecilli negazionisti” e i virologi contraddittori (Di martedì 1 dicembre 2020) Il vero medico di Doc – Nelle Tue Mani, quel Pierdante Piccioni che ha ispirato la serie di Rai1 con la storia della sua perdita di memoria, ne ha un po’ per tutti: dalle corsie dell’ospedale di Lodi in cui gestisce le dimissioni di pazienti Covid, si scaglia tanto contro i negazionisti che ancora oggi diffondono fake news pure a fronte di centinaia di morti al giorno, quanto contro i virologi e immunologi che hanno occupato il dibattito pubblico negli ultimi mesi. Il medico di Doc – Nelle Tue Mani, consulente per gli sceneggiatori della serie record d’ascolti di Rai1, ha commentato le difficoltà di questa seconda ondata facendo riferimento alla sua stessa esperienza di medico impegnato ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Ildi Doc –Tue, quel Pierdante Piccioni che ha ispirato la serie di Rai1 con la storia della sua perdita di memoria, ne ha un po’ per tutti: dalle corsie dell’ospedale di Lodi in cui gestisce le dimissioni di pazienti Covid, si scaglia tantoi negazionisti che ancora oggi diffondono fake news pure a fronte di centinaia di morti al giorno, quantoe immunologi che hanno occupato il dibattito pubblico negli ultimi mesi. Ildi Doc –Tue, consulente per gli sceneggiatori della serie record d’ascolti di Rai1, ha commentato le difficoltà di questa seconda ondata facendo riferimento alla sua stessa esperienza diimpegnato ...

