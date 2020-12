Il triste ritorno dei tifosi inglesi allo stadio: canti a bassa voce, birra solo seduti, e bagni chiusi (Di martedì 1 dicembre 2020) Sono pochi, e dovranno muoversi in un nuovo mondo fatto di limitazioni e restrizioni. Lo stadio non è più quello di prima per i 2.000 tifosi che potranno vedere una partita dal vivo nelle zone di “livello 2”, quelle col pubblico consentito. Cambiano proprio le tradizioni. La birra, tanto per cominciare: cade il limite del consumo di alcolici legato all’ordinazione di qualcosa da mangiare (una regola in vigore dal 1985, che voleva semplicemente evitare che si consumasse alcol sugli spalti), potranno bere a stomaco vuoto. Ma dovranno farlo da seduti, ordinati e distanziati. I bar e i chioschi saranno chiusi, in molti stadi sarà previsto un sistema di ordinazione “al tavolo”. Questo potrebbe non essere un problema negli impianti moderni come il Tottenham Hotspur Stadium o l’Emirates Stadium dell’Arsenal. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 dicembre 2020) Sono pochi, e dovranno muoversi in un nuovo mondo fatto di limitazioni e restrizioni. Lonon è più quello di prima per i 2.000che potranno vedere una partita dal vivo nelle zone di “livello 2”, quelle col pubblico consentito. Cambiano proprio le tradizioni. La, tanto per cominciare: cade il limite del consumo di alcolici legato all’ordinazione di qualcosa da mangiare (una regola in vigore dal 1985, che voleva semplicemente evitare che si consumasse alcol sugli spalti), potranno bere a stomaco vuoto. Ma dovranno farlo da, ordinati e distanziati. I bar e i chioschi saranno, in molti stadi sarà previsto un sistema di ordinazione “al tavolo”. Questo potrebbe non essere un problema negli impianti moderni come il Tottenham Hotspur Stadium o l’Emirates Stadium dell’Arsenal. ...

